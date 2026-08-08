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Nike Sportswear Icon Clash 女子短裤 - 火焰粉/典雅托帕石色/芬蓝

Nike Sportswear Icon Clash

女子短裤

45% 折让

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穿上 Nike Sportswear Icon Clash 女子短裤，尽显醒目风采。缝线线条搭配实穿细节，塑就醒目耀眼造型，将经典夏日风格提升至全新境界。


  • 显示颜色： 火焰粉/典雅托帕石色/芬蓝
  • 款式： CJ2285-601

Nike Sportswear Icon Clash

45% 折让

经典风范，时尚魅力

穿上 Nike Sportswear Icon Clash 女子短裤，尽显醒目风采。缝线线条搭配实穿细节，塑就醒目耀眼造型，将经典夏日风格提升至全新境界。

出众结构，透气轻盈

梭织锦纶面料搭配网眼布里料，轻盈舒适。

实穿细节

正面拉链口袋和松紧细节设计，兼顾出色功能性和出众风范。

个性贴合

弹性腰部设计，打造可调式贴合感。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 火焰粉/典雅托帕石色/芬蓝
  • 款式： CJ2285-601

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