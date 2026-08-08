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Nike Sportswear Icon Clash
女子短裤
45% 折让
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此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Icon Clash 女子短裤，尽显醒目风采。缝线线条搭配实穿细节，塑就醒目耀眼造型，将经典夏日风格提升至全新境界。
- 显示颜色： 火焰粉/典雅托帕石色/芬蓝
- 款式： CJ2285-601
Nike Sportswear Icon Clash
45% 折让
经典风范，时尚魅力
穿上 Nike Sportswear Icon Clash 女子短裤，尽显醒目风采。缝线线条搭配实穿细节，塑就醒目耀眼造型，将经典夏日风格提升至全新境界。
出众结构，透气轻盈
梭织锦纶面料搭配网眼布里料，轻盈舒适。
实穿细节
正面拉链口袋和松紧细节设计，兼顾出色功能性和出众风范。
个性贴合
弹性腰部设计，打造可调式贴合感。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 火焰粉/典雅托帕石色/芬蓝
- 款式： CJ2285-601
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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