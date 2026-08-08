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Nike Sportswear JDI
男子T恤
¥169
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Nike Sportswear JDI 男子T恤采用柔软针织面料，胸部饰有 JUST DO IT 标志。
- 显示颜色： 黑曜石色/白色
- 款式： AR5007-451
Nike Sportswear JDI
¥169
经典针织，舒适非凡
Nike Sportswear JDI 男子T恤采用柔软针织面料，胸部饰有 JUST DO IT 标志。
其他细节
- 柔软针织面料，舒适亲肤
- 胸部饰有励志标志，彰显你对运动的热爱
- 罗纹圆领，舒适耐穿
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/白色
- 款式： AR5007-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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