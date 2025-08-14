 
Nike Sportswear Kearny Dri-FIT 男子速干工装滑板短裤 - 褐灰/浅柠檬黄/浅柠檬黄

Nike Sportswear Kearny Dri-FIT 男子速干工装滑板短裤采用导湿速干技术结合宽松版型，塑就休闲舒适感受。 设有六个口袋，提供充裕的储物空间。


  • 显示颜色： 褐灰/浅柠檬黄/浅柠檬黄
  • 款式： IB7552-204

产品细节

  • 背面刺绣 "NIKE" 标志
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 按扣拉链门襟设计
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
