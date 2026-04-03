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Nike Sportswear Metro
Therma-FIT 女子拒水羽绒马甲
20% 折让
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此配色当前无货
Nike Sportswear Metro Therma-FIT 女子拒水羽绒马甲采用不易撕裂拒水面料和宽松版型，结合风帽设计，帮助抵御小雨侵袭；Therma-FIT 技术，助你在冷天畅享温暖感受。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IH1010-100
Nike Sportswear Metro
20% 折让
Nike Sportswear Metro Therma-FIT 女子拒水羽绒马甲采用不易撕裂拒水面料和宽松版型，结合风帽设计，帮助抵御小雨侵袭；Therma-FIT 技术，助你在冷天畅享温暖感受。
保暖填充，顺滑感受
轻盈羽绒填充物搭配顺滑梭织里料，舒适保暖。
御寒保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
干爽体验
结实不易撕裂面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。
其他细节
- 款式：保暖马甲，宽松版型
- 面料：拒水不易撕裂
- 结构：轻盈羽绒填充物
- 储物：正面拉链插手口袋和衣身内侧贴边口袋
- 特色：正面中央拉链开襟设计搭配按扣挡风片
- 其他特色：下摆和风帽搭配松紧抽绳
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 刺绣 THERMA-FIT 标志
- 面料/里料/连帽填充物：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：126 克（M 码）
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IH1010-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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