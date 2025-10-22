Nike Sportswear Metro Therma-FIT 耐克都会系列女子拒水羽绒连帽夹克采用保暖设计，让你的外套穿搭型格升级。宽松版型便于叠搭；Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。梭织面料经拒水处理，结合风帽和下摆的松紧抽绳设计，有助抵御雨水侵袭。

Nike Sportswear Metro Therma-FIT 耐克都会系列女子拒水羽绒连帽夹克采用保暖设计，让你的外套穿搭型格升级。宽松版型便于叠搭；Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。梭织面料经拒水处理，结合风帽和下摆的松紧抽绳设计，有助抵御雨水侵袭。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。