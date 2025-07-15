 
Nike Sportswear Modern Fleece 女子中腰宽松短裤 - 黑/煤黑

Nike Sportswear Modern Fleece

女子中腰宽松短裤

¥429

Nike Sportswear Modern Fleece 女子中腰宽松短裤质感柔软，采用宽松版型搭配正面褶裥设计等匠心细节，增添立体感，演绎出众型格。


  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： IF1656-010

Nike Sportswear Modern Fleece

¥429

Nike Sportswear Modern Fleece 女子中腰宽松短裤质感柔软，采用宽松版型搭配正面褶裥设计等匠心细节，增添立体感，演绎出众型格。

产品细节

  • 面料：50% 莫代尔纤维/50% 聚酯纤维。口袋：100% 棉腰部两侧罗纹设计正面按扣拉链门襟设计背面右上侧饰有合成革运动员标签正面左上侧饰有刺绣耐克勾勾标志插手口袋可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： IF1656-010

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