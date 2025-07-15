Nike Sportswear Modern Fleece
女子中腰宽松短裤
¥429
Nike Sportswear Modern Fleece 女子中腰宽松短裤质感柔软，采用宽松版型搭配正面褶裥设计等匠心细节，增添立体感，演绎出众型格。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： IF1656-010
Nike Sportswear Modern Fleece
¥429
Nike Sportswear Modern Fleece 女子中腰宽松短裤质感柔软，采用宽松版型搭配正面褶裥设计等匠心细节，增添立体感，演绎出众型格。
产品细节
- 面料：50% 莫代尔纤维/50% 聚酯纤维。口袋：100% 棉腰部两侧罗纹设计正面按扣拉链门襟设计背面右上侧饰有合成革运动员标签正面左上侧饰有刺绣耐克勾勾标志插手口袋可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： IF1656-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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