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Nike Sportswear Multisport 婴童长袖上衣 - 游戏宝蓝

Nike Sportswear

Multisport 婴童长袖上衣

15% 折让

这款棉质的 Nike Sportswear Multisport 婴童长袖上衣助力小宝贝舒适畅玩，驾驭不同运动。休闲版型，触感顺滑柔软；落肩长袖设计，舒适包覆。可与其他 Nike 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造街头风造型。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： JA3384-480

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这款棉质的 Nike Sportswear Multisport 婴童长袖上衣助力小宝贝舒适畅玩，驾驭不同运动。休闲版型，触感顺滑柔软；落肩长袖设计，舒适包覆。可与其他 Nike 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造街头风造型。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： JA3384-480

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