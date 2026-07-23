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Nike Sportswear
Multisport 婴童长袖上衣
这款棉质的 Nike Sportswear Multisport 婴童长袖上衣助力小宝贝舒适畅玩，驾驭不同运动。休闲版型，触感顺滑柔软；落肩长袖设计，舒适包覆。可与其他 Nike 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造街头风造型。
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： JA3384-480
Nike Sportswear
这款棉质的 Nike Sportswear Multisport 婴童长袖上衣助力小宝贝舒适畅玩，驾驭不同运动。休闲版型，触感顺滑柔软；落肩长袖设计，舒适包覆。可与其他 Nike 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造街头风造型。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： JA3384-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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