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Nike Sportswear Multisport 幼童套头连帽衫和长裤套装 - 黑

Nike Sportswear

Multisport 幼童套头连帽衫和长裤套装

¥499

Nike Sportswear Multisport 幼童套头连帽衫和长裤套装采用舒适的法式毛圈面料，包含两件配套衣橱单品，让孩子轻松驾驭不同运动。图案连帽衫采用落肩设计，塑就休闲体验；配套长裤采用弹性腰部，舒适贴合，助孩子舒适畅玩。


  • 显示颜色：
  • 款式： JA3707-010

Nike Sportswear

¥499

Nike Sportswear Multisport 幼童套头连帽衫和长裤套装采用舒适的法式毛圈面料，包含两件配套衣橱单品，让孩子轻松驾驭不同运动。图案连帽衫采用落肩设计，塑就休闲体验；配套长裤采用弹性腰部，舒适贴合，助孩子舒适畅玩。

产品细节

  • 连帽衫/长裤：61% 棉/39% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： JA3707-010

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