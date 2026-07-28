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Nike Sportswear
Multisport 幼童套头连帽衫和长裤套装
¥499
Nike Sportswear Multisport 幼童套头连帽衫和长裤套装采用舒适的法式毛圈面料，包含两件配套衣橱单品，让孩子轻松驾驭不同运动。图案连帽衫采用落肩设计，塑就休闲体验；配套长裤采用弹性腰部，舒适贴合，助孩子舒适畅玩。
- 显示颜色： 黑
- 款式： JA3707-010
Nike Sportswear
¥499
Nike Sportswear Multisport 幼童套头连帽衫和长裤套装采用舒适的法式毛圈面料，包含两件配套衣橱单品，让孩子轻松驾驭不同运动。图案连帽衫采用落肩设计，塑就休闲体验；配套长裤采用弹性腰部，舒适贴合，助孩子舒适畅玩。
产品细节
- 连帽衫/长裤：61% 棉/39% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： JA3707-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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