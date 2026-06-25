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Nike Sportswear Multisport 幼童梭织长裤 - 深藏青

Nike Sportswear

Multisport 幼童梭织长裤

¥349
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这款 Nike Sportswear Multisport 幼童梭织长裤采用顺滑梭织面料，富有弹性，助力自如运动；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合，让孩子驾驭不同运动。可搭配 Nike Multisport 上衣，打造舒适协调的造型，运动玩耍或休闲放松皆适宜。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： JA3240-410

Nike Sportswear

¥349

这款 Nike Sportswear Multisport 幼童梭织长裤采用顺滑梭织面料，富有弹性，助力自如运动；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合，让孩子驾驭不同运动。可搭配 Nike Multisport 上衣，打造舒适协调的造型，运动玩耍或休闲放松皆适宜。

产品细节

  • 面布：83% 锦纶/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： JA3240-410

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