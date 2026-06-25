这款 Nike Sportswear Multisport 幼童梭织长裤采用顺滑梭织面料，富有弹性，助力自如运动；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合，让孩子驾驭不同运动。可搭配 Nike Multisport 上衣，打造舒适协调的造型，运动玩耍或休闲放松皆适宜。

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