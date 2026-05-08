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Nike Sportswear
女子 Oversize 风中腰法式毛圈百慕大短裤
14% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风中腰法式毛圈百慕大短裤表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，采用超宽松版型，舒适非凡。
- 显示颜色： 调色暗灰/帆白
- 款式： IR1647-063
Nike Sportswear
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产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/帆白
- 款式： IR1647-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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