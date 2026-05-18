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Nike Sportswear
女子 Oversize 风中腰运动裤
¥599
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此配色当前无货
经典运动风注入现代新意。Nike Sportswear 女子 Oversize 风中腰运动裤采用超宽松版型，宽大舒适，同时接缝处的滚边设计彰显根植于 Nike 传统的风格。
- 显示颜色： 冷杉绿/浅骨色/白色/帆白
- 款式： IF0219-324
Nike Sportswear
¥599
经典运动风注入现代新意。Nike Sportswear 女子 Oversize 风中腰运动裤采用超宽松版型，宽大舒适，同时接缝处的滚边设计彰显根植于 Nike 传统的风格。
其他细节
- 轻盈梭织面料，经久耐穿
- 网眼布拼接里料，清爽舒适
- 背面裤脚内侧配有按扣，方便调节造型
- 弹性腰部搭配抽绳，供你打造舒适的贴合感
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。拼接：96% 锦纶/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 冷杉绿/浅骨色/白色/帆白
- 款式： IF0219-324
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。