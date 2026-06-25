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Nike Sportswear 女子 Oversize 风低腰百搭长裤 - 杏茶色/杏茶色

Nike Sportswear

女子 Oversize 风低腰百搭长裤

¥549
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以运动服饰视角呈现实穿风格。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风低腰百搭长裤采用柔软斜纹面料，打造轻盈舒适的穿着体验。采用超宽松版型和低腰设计，打造休闲外观。


  • 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
  • 款式： IM8410-297

Nike Sportswear

¥549

以运动服饰视角呈现实穿风格。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风低腰百搭长裤采用柔软斜纹面料，打造轻盈舒适的穿着体验。采用超宽松版型和低腰设计，打造休闲外观。

其他细节

  • 超宽松版型，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间
  • 低腰设计，舒适出众
  • 裤管口搭配抽绳，方便你根据鞋款调整贴合度

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 69% 棉/28% 莫代尔纤维/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
  • 款式： IM8410-297

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