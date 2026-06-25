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Nike Sportswear
女子 Oversize 风低腰百搭长裤
¥549
以运动服饰视角呈现实穿风格。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风低腰百搭长裤采用柔软斜纹面料，打造轻盈舒适的穿着体验。采用超宽松版型和低腰设计，打造休闲外观。
- 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
- 款式： IM8410-297
Nike Sportswear
¥549
以运动服饰视角呈现实穿风格。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风低腰百搭长裤采用柔软斜纹面料，打造轻盈舒适的穿着体验。采用超宽松版型和低腰设计，打造休闲外观。
其他细节
- 超宽松版型，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间
- 低腰设计，舒适出众
- 裤管口搭配抽绳，方便你根据鞋款调整贴合度
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 69% 棉/28% 莫代尔纤维/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
- 款式： IM8410-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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