Nike Sportswear
女子 Oversize 风提花条纹按扣衬衫
¥599
Nike Sportswear 女子 Oversize 风提花条纹按扣衬衫宽松舒适，为不同穿搭增添精致层次感。隐藏式按扣开襟设计，助你打造多变造型。
- 显示颜色： 深藏青/黑曜石色
- 款式： HV1957-410
Nike Sportswear
¥599
Nike Sportswear 女子 Oversize 风提花条纹按扣衬衫宽松舒适，为不同穿搭增添精致层次感。隐藏式按扣开襟设计，助你打造多变造型。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 胸部贴袋设计
- 弧形下摆
- 后身开衩设计
- 左侧袖口饰有梭织运动员标签
- 左袖饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/黑曜石色
- 款式： HV1957-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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