 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风提花条纹按扣衬衫 - 深藏青/黑曜石色

Nike Sportswear

女子 Oversize 风提花条纹按扣衬衫

¥599
深藏青/黑曜石色
淡象牙白/帆白
泡沫薄荷绿/泡沫薄荷绿

Nike Sportswear 女子 Oversize 风提花条纹按扣衬衫宽松舒适，为不同穿搭增添精致层次感。隐藏式按扣开襟设计，助你打造多变造型。


  • 显示颜色： 深藏青/黑曜石色
  • 款式： HV1957-410

Nike Sportswear

¥599

Nike Sportswear 女子 Oversize 风提花条纹按扣衬衫宽松舒适，为不同穿搭增添精致层次感。隐藏式按扣开襟设计，助你打造多变造型。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 胸部贴袋设计
  • 弧形下摆
  • 后身开衩设计
  • 左侧袖口饰有梭织运动员标签
  • 左袖饰有刺绣耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/黑曜石色
  • 款式： HV1957-410

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