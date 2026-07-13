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Nike Sportswear 女子 Oversize 风灯笼运动夹克 - 黑/帆白/黑

Nike Sportswear

女子 Oversize 风灯笼运动夹克

¥899

彰显个性风采。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风灯笼运动夹克采用超宽松版型，搭配时尚波浪形饰边设计，塑就出众造型。起皱塔夫绸面料，搭配网眼布里料拼接，缔造你熟知且钟爱的舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/帆白/黑
  • 款式： IM8166-010

Nike Sportswear

¥899

彰显个性风采。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风灯笼运动夹克采用超宽松版型，搭配时尚波浪形饰边设计，塑就出众造型。起皱塔夫绸面料，搭配网眼布里料拼接，缔造你熟知且钟爱的舒适感受。

其他细节

  • 超宽松版型，营造格外宽松的穿着体验，整体采用灯笼式外观设计，下摆略微收窄
  • 下摆搭配可调节弹性抽绳，可供自主调节贴合度
  • 开口细节搭配网眼布里料拼接，舒适清爽
  • 双向拉链，打造可调式包覆效果

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 拉链插手口袋
  • 袖口采用按扣设计
  • 罗纹衣领
  • 面料：100% 锦纶。口袋/里料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白/黑
  • 款式： IM8166-010

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