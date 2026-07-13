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Nike Sportswear
女子 Oversize 风灯笼运动夹克
¥899
彰显个性风采。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风灯笼运动夹克采用超宽松版型，搭配时尚波浪形饰边设计，塑就出众造型。起皱塔夫绸面料，搭配网眼布里料拼接，缔造你熟知且钟爱的舒适感受。
- 显示颜色： 黑/帆白/黑
- 款式： IM8166-010
Nike Sportswear
¥899
彰显个性风采。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风灯笼运动夹克采用超宽松版型，搭配时尚波浪形饰边设计，塑就出众造型。起皱塔夫绸面料，搭配网眼布里料拼接，缔造你熟知且钟爱的舒适感受。
其他细节
- 超宽松版型，营造格外宽松的穿着体验，整体采用灯笼式外观设计，下摆略微收窄
- 下摆搭配可调节弹性抽绳，可供自主调节贴合度
- 开口细节搭配网眼布里料拼接，舒适清爽
- 双向拉链，打造可调式包覆效果
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 拉链插手口袋
- 袖口采用按扣设计
- 罗纹衣领
- 面料：100% 锦纶。口袋/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白/黑
- 款式： IM8166-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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