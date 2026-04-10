第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear
女子 Oversize 风球衣
¥499
将球场上大胆的风格带到街头。Nike Sportswear 女子 Oversize 风球衣采用超宽松版型、精致条纹和运动风设计，可为你的造型锦上添花。
- 显示颜色： 浅清透蓝/粉白/浅清透蓝/黑
- 款式： IO0914-435
Nike Sportswear
¥499
将球场上大胆的风格带到街头。Nike Sportswear 女子 Oversize 风球衣采用超宽松版型、精致条纹和运动风设计，可为你的造型锦上添花。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 罗纹衣领
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅清透蓝/粉白/浅清透蓝/黑
- 款式： IO0914-435
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。