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Nike Sportswear
女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear 女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫，打造出众格调，从容应对日常挑战。 落肩设计结合宽松衣袖，令你自如畅动，满足不同舞种与造型需求；加长罗纹下摆设计，方便向内折叠，随时匹配你的自在律动。 厚实法式毛圈面料垂坠适中，且质感轻盈，助力轻松舞动。
- 显示颜色： 地平线绿/地平线绿
- 款式： FV7778-370
Nike Sportswear
20% 折让
穿上 Nike Sportswear 女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫，打造出众格调，从容应对日常挑战。 落肩设计结合宽松衣袖，令你自如畅动，满足不同舞种与造型需求；加长罗纹下摆设计，方便向内折叠，随时匹配你的自在律动。 厚实法式毛圈面料垂坠适中，且质感轻盈，助力轻松舞动。
其他细节
- 弹性袖口，可自主选择是否挽起
- 正面大号倒置标志设计，大胆亮出你的街舞态度
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 加长抽绳
- 印花和刺绣标志
- 可机洗
- 显示颜色： 地平线绿/地平线绿
- 款式： FV7778-370
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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