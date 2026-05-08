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Nike Sportswear 女子 Oversize 风缎面短袖上衣 - 温和灰绿/帆白

Nike Sportswear

女子 Oversize 风缎面短袖上衣

11% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风缎面短袖上衣采用缎面面料，塑就舒适穿着感受。宽松的衣身搭配弹性下摆设计，呈现略微裁短的利落外观。宽松的插肩袖搭配滚边细节，罗纹 V 领设计，增添一抹运动风格。


  • 显示颜色： 温和灰绿/帆白
  • 款式： IH1331-006

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Nike Sportswear 女子 Oversize 风缎面短袖上衣采用缎面面料，塑就舒适穿着感受。宽松的衣身搭配弹性下摆设计，呈现略微裁短的利落外观。宽松的插肩袖搭配滚边细节，罗纹 V 领设计，增添一抹运动风格。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 罗纹衣领
  • 插肩袖的正背面搭配滚边细节
  • 包边弹性下摆
  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 温和灰绿/帆白
  • 款式： IH1331-006

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