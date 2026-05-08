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Nike Sportswear
女子 Oversize 风缎面短袖上衣
11% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风缎面短袖上衣采用缎面面料，塑就舒适穿着感受。宽松的衣身搭配弹性下摆设计，呈现略微裁短的利落外观。宽松的插肩袖搭配滚边细节，罗纹 V 领设计，增添一抹运动风格。
- 显示颜色： 温和灰绿/帆白
- 款式： IH1331-006
Nike Sportswear
11% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风缎面短袖上衣采用缎面面料，塑就舒适穿着感受。宽松的衣身搭配弹性下摆设计，呈现略微裁短的利落外观。宽松的插肩袖搭配滚边细节，罗纹 V 领设计，增添一抹运动风格。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 罗纹衣领
- 插肩袖的正背面搭配滚边细节
- 包边弹性下摆
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿/帆白
- 款式： IH1331-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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