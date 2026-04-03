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Nike Sportswear 女子 Oversize 风缎面长袖上衣 - 冷杉绿/帆白

Nike Sportswear

女子 Oversize 风缎面长袖上衣

15% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风缎面长袖上衣采用超宽松版型和加长剪裁，结合缎面面料，塑就出众穿着感受。滚边细节为这款精致外观增添一抹运动风格。


  • 显示颜色： 冷杉绿/帆白
  • 款式： IM0576-323

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Nike Sportswear 女子 Oversize 风缎面长袖上衣采用超宽松版型和加长剪裁，结合缎面面料，塑就出众穿着感受。滚边细节为这款精致外观增添一抹运动风格。

产品细节

  • 胸部口袋饰有刺绣标志
  • 弧形下摆
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冷杉绿/帆白
  • 款式： IM0576-323

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