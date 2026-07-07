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Nike Sportswear 女子 Oversize 风蕾丝运动夹克 - 黑/深藏青/白色/深藏青

Nike Sportswear

女子 Oversize 风蕾丝运动夹克

22% 折让

为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子 Oversize 风蕾丝运动夹克在关键区域将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现。采用超宽松版型，彰显轻松休闲风范。


  • 显示颜色： 黑/深藏青/白色/深藏青
  • 款式： IF0523-011

Nike Sportswear

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为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子 Oversize 风蕾丝运动夹克在关键区域将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现。采用超宽松版型，彰显轻松休闲风范。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 滚边细节
  • 双向拉链
  • 插手口袋
  • 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。拼接/里料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/深藏青/白色/深藏青
  • 款式： IF0523-011

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