第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Sportswear
女子 Oversize 风蕾丝运动夹克
¥1,399
为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子 Oversize 风蕾丝运动夹克在关键区域将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现。采用超宽松版型，彰显轻松休闲风范。
- 显示颜色： 黑/深藏青/白色/深藏青
- 款式： IF0523-011
Nike Sportswear
¥1,399
为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子 Oversize 风蕾丝运动夹克在关键区域将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现。采用超宽松版型，彰显轻松休闲风范。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 滚边细节
- 双向拉链
- 插手口袋
- 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。拼接/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/深藏青/白色/深藏青
- 款式： IF0523-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。