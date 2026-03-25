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Nike Sportswear 女子 Oversize 风轻盈不易撕裂夹克 - 氢蓝/氢蓝

Nike Sportswear

女子 Oversize 风轻盈不易撕裂夹克

¥499
氢蓝/氢蓝
亚麻/亚麻
粉白/粉白
黑/黑

无论置身何处，这件风格干练的 Nike Sportswear 女子 Oversize 风轻盈不易撕裂夹克都能减轻滞重感，陪你畅享随性日常。这款夹克采用轻盈面料巧搭 Windrunner 设计线条，打造经典外观。


  • 显示颜色： 氢蓝/氢蓝
  • 款式： IF0588-407

Nike Sportswear

¥499

无论置身何处，这件风格干练的 Nike Sportswear 女子 Oversize 风轻盈不易撕裂夹克都能减轻滞重感，陪你畅享随性日常。这款夹克采用轻盈面料巧搭 Windrunner 设计线条，打造经典外观。

其他细节

采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约设计元素是该款夹克的经典特色

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 正面拉链开襟设计
  • 插手口袋
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 氢蓝/氢蓝
  • 款式： IF0588-407

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