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Nike Sportswear
女子 Oversize 风轻盈不易撕裂夹克
¥499
无论置身何处，这件风格干练的 Nike Sportswear 女子 Oversize 风轻盈不易撕裂夹克都能减轻滞重感，陪你畅享随性日常。这款夹克采用轻盈面料巧搭 Windrunner 设计线条，打造经典外观。
- 显示颜色： 氢蓝/氢蓝
- 款式： IF0588-407
Nike Sportswear
¥499
无论置身何处，这件风格干练的 Nike Sportswear 女子 Oversize 风轻盈不易撕裂夹克都能减轻滞重感，陪你畅享随性日常。这款夹克采用轻盈面料巧搭 Windrunner 设计线条，打造经典外观。
其他细节
采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约设计元素是该款夹克的经典特色
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 正面拉链开襟设计
- 插手口袋
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 氢蓝/氢蓝
- 款式： IF0588-407
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。