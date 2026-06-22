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Nike Sportswear 女子 Oversize 风轻盈防晒拒水半身裙 - 帆白/黑

Nike Sportswear

女子 Oversize 风轻盈防晒拒水半身裙

¥549
帆白/黑
浅紫丁香色/帆白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

无论去往何处，这条不易撕裂的 Nike Sportswear 女子 Oversize 风轻盈防晒拒水半身裙都能伴你轻装前行，无惧雨水日晒。超宽松版型搭配裙摆松紧抽绳，可供自主调节包覆效果。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IU1986-133

Nike Sportswear

¥549

无论去往何处，这条不易撕裂的 Nike Sportswear 女子 Oversize 风轻盈防晒拒水半身裙都能伴你轻装前行，无惧雨水日晒。超宽松版型搭配裙摆松紧抽绳，可供自主调节包覆效果。

其他细节

  • 轻盈拒水面料，具有防紫外线性能，助你无惧雨水日晒
  • 超宽松版型，为臀部和腿部营造宽松舒适感受

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 后身口袋
  • 面料：100% 锦纶。紧身裤：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IU1986-133

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