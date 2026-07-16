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Nike Sportswear
女子 Oversize 风运动夹克
巧妙平衡街头风格与运动风范。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风运动夹克采用经典梭织面料，搭配网眼布拼接里料。超宽松版型搭配撞色拼接设计，塑就大胆吸睛的造型。
- 显示颜色： 深藏青/旧宝蓝/白色/白色
- 款式： IM8402-411
Nike Sportswear
巧妙平衡街头风格与运动风范。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风运动夹克采用经典梭织面料，搭配网眼布拼接里料。超宽松版型搭配撞色拼接设计，塑就大胆吸睛的造型。
其他细节
- 双向拉链，可供自主调节造型和包覆效果
- 网眼布拼接里料，舒适出众
- 超宽松版型，营造宽大轻松的穿着体验
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 弹性包边下摆和袖口
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/旧宝蓝/白色/白色
- 款式： IM8402-411
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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