Nike Sportswear
女子 Oversize 风运动夹克
¥849
Nike Sportswear 女子 Oversize 风运动夹克采用轻盈塔夫绸面料，塑就利落外观。
- 显示颜色： 深藏青/黑/微粒粉/帆白
- 款式： HV4030-410
其他细节
梭织面料搭配网眼布里料，助你畅享舒适
产品细节
- 面料/镶嵌里料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 全长拉链开襟设计搭配品牌标志拉链头
- 立领设计
- 口袋设计
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/黑/微粒粉/帆白
- 款式： HV4030-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
