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Nike Sportswear
女子 Oversize 风长款球衣
¥449
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Nike Sportswear 女子 Oversize 风长款球衣采用提花条纹面料和醒目撞色拼接，结合超宽松版型和落肩设计，提升运动风格。
- 显示颜色： 冷杉绿/粉白/粉白
- 款式： IF0320-323
Nike Sportswear
¥449
Nike Sportswear 女子 Oversize 风长款球衣采用提花条纹面料和醒目撞色拼接，结合超宽松版型和落肩设计，提升运动风格。
产品细节
- 刺绣标志
- 左下摆饰有梭织运动员标签
- 罗纹衣领
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 冷杉绿/粉白/粉白
- 款式： IF0320-323
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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