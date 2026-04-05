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Nike Sportswear
女子 Oversize 风长袖翻领T恤
20% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖翻领T恤采用超宽松版型，搭配落肩设计，塑就时尚宽松风格。
- 显示颜色： 白金色/白金色/白金色/白色
- 款式： IF0358-043
Nike Sportswear
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Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖翻领T恤采用超宽松版型，搭配落肩设计，塑就时尚宽松风格。
产品细节
- 刺绣标志
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白金色/白金色/白金色/白色
- 款式： IF0358-043
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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