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Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖针织翻领上衣 - 淡象牙白

Nike Sportswear

女子 Oversize 风长袖针织翻领上衣

¥649

Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖针织翻领上衣焕新演绎经典设计，舒适有型。厚实的法式毛圈针织面料，营造闲适垂坠感；超宽松版型结合宽版罗纹下摆和袖口，塑就出众外观。


  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： IQ3943-110

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Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖针织翻领上衣焕新演绎经典设计，舒适有型。厚实的法式毛圈针织面料，营造闲适垂坠感；超宽松版型结合宽版罗纹下摆和袖口，塑就出众外观。

产品细节

  • 100% 棉
  • 丝网印制图案和刺绣细节
  • 衣领饰有提花罗纹
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： IQ3943-110

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