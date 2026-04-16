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Nike Sportswear
女子 Oversize 风长袖针织翻领上衣
¥649
Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖针织翻领上衣焕新演绎经典设计，舒适有型。厚实的法式毛圈针织面料，营造闲适垂坠感；超宽松版型结合宽版罗纹下摆和袖口，塑就出众外观。
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IQ3943-110
Nike Sportswear
¥649
Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖针织翻领上衣焕新演绎经典设计，舒适有型。厚实的法式毛圈针织面料，营造闲适垂坠感；超宽松版型结合宽版罗纹下摆和袖口，塑就出众外观。
产品细节
- 100% 棉
- 丝网印制图案和刺绣细节
- 衣领饰有提花罗纹
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IQ3943-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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