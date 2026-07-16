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Nike Sportswear
女子 Oversize 风长袖T恤
演绎玩味十足的造型。Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖T恤采用轻盈针织面料，结合超宽松版型，营造休闲舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 英国卡其
- 款式： IW1215-242
Nike Sportswear
演绎玩味十足的造型。Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖T恤采用轻盈针织面料，结合超宽松版型，营造休闲舒适的穿着感受。
产品细节
- 罗纹袖口和衣领
- 49% 莫代尔纤维/49% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 英国卡其
- 款式： IW1215-242
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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