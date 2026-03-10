Nike Sportswear
女子 Oversize 风防晒拒水轻盈夹克
¥799
无论去往何处，这件利落的 Nike Sportswear 女子 Oversize 风防晒拒水轻盈夹克都能伴你轻装前行，无惧小雨和日晒。后身采用开口设计搭配网眼布拼接里料，营造出清爽透气的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IO1521-010
Nike Sportswear
¥799
无论去往何处，这件利落的 Nike Sportswear 女子 Oversize 风防晒拒水轻盈夹克都能伴你轻装前行，无惧小雨和日晒。后身采用开口设计搭配网眼布拼接里料，营造出清爽透气的穿着感受。
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣耐克勾标志
- 下摆搭配弹性抽绳
- 正面拉链开襟设计
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IO1521-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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