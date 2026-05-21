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Nike Sportswear 女子 Oversize 风防晒运动夹克 - 白色/黑

Nike Sportswear

女子 Oversize 风防晒运动夹克

22% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风防晒运动夹克采用塔夫绸面料，质感轻盈，防紫外线性能有助抵御日晒。超宽松版型，塑就休闲外观。插肩设计搭配肘部立体剪裁，彰显运动风范。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IO1474-100

Nike Sportswear

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Nike Sportswear 女子 Oversize 风防晒运动夹克采用塔夫绸面料，质感轻盈，防紫外线性能有助抵御日晒。超宽松版型，塑就休闲外观。插肩设计搭配肘部立体剪裁，彰显运动风范。

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 弹性下摆和袖口
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IO1474-100

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