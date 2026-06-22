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Nike Sportswear 女子 Oversize 风高腰梭织中长裤 - 粉白/黑

Nike Sportswear

女子 Oversize 风高腰梭织中长裤

20% 折让
粉白/黑
黑/帆白

经典运动风注入现代新意。Nike Sportswear 女子 Oversize 风高腰梭织中长裤采用超宽松版型和塔夫绸面料，助你畅动自如。裤脚外侧按扣设计搭配膝部立体裁剪，为整体造型增添利落质感。


  • 显示颜色： 粉白/黑
  • 款式： IF0221-103

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经典运动风注入现代新意。Nike Sportswear 女子 Oversize 风高腰梭织中长裤采用超宽松版型和塔夫绸面料，助你畅动自如。裤脚外侧按扣设计搭配膝部立体裁剪，为整体造型增添利落质感。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 粉白/黑
  • 款式： IF0221-103

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