Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子宽松短款全长拉链开襟加绒连帽衫采用舒适加绒针织面料、双向拉链设计与宽松版型，是营造叠搭风格的理想选择，让你轻松玩转时尚造型。

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子宽松短款全长拉链开襟加绒连帽衫采用舒适加绒针织面料、双向拉链设计与宽松版型，是营造叠搭风格的理想选择，让你轻松玩转时尚造型。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

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