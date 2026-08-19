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Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子针织工装长裤 - 煤黑

Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子针织工装长裤

21% 折让
煤黑
芬蓝

经典外观，尽显非凡格调。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子针织工装长裤采用超宽松版型和柔软针织面料，塑就舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： IW1199-060

Nike Sportswear Phoenix Fleece

21% 折让

经典外观，尽显非凡格调。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子针织工装长裤采用超宽松版型和柔软针织面料，塑就舒适的穿着体验。

产品细节

  • 裤腿工装口袋
  • 侧缝口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：50% 聚酯纤维/25% 棉/25% 粘纤。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： IW1199-060

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