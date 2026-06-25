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Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子针织工装长裤
¥649
经典外观，尽显非凡格调。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子针织工装长裤采用超宽松版型和柔软针织面料，塑就舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 芬蓝
- 款式： IW1199-491
Nike Sportswear Phoenix Fleece
¥649
经典外观，尽显非凡格调。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子针织工装长裤采用超宽松版型和柔软针织面料，塑就舒适的穿着体验。
产品细节
- 裤腿工装口袋
- 侧缝口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：50% 聚酯纤维/25% 棉/25% 粘纤。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 芬蓝
- 款式： IW1199-491
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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