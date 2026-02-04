Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子 Oversize 风加绒连帽衫
10% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒连帽衫采用加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。超宽松版型结合落肩设计，搭配胸前雪尼尔绒线标志，打造出休闲而不失整洁的外观。
- 显示颜色： 浅品红/泡沫粉
- 款式： IM9644-503
Nike Sportswear Phoenix Fleece
10% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒连帽衫采用加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。超宽松版型结合落肩设计，搭配胸前雪尼尔绒线标志，打造出休闲而不失整洁的外观。
产品细节
- 罗纹下摆和袖口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅品红/泡沫粉
- 款式： IM9644-503
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。