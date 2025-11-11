Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子 Oversize 风 1/4 拉链开襟标志加绒上衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风 1/4 拉链开襟标志加绒上衣掀起休闲服饰的流行风尚，舒适有型，百搭实穿。加绒针织面料搭配厚实罗纹细节和超宽松版型，兼具舒适性与结构感。落肩设计，塑就休闲外观，助你彰显时尚风范。
- 显示颜色： 红棕色/灰紫/军械深海蓝
- 款式： FV7680-218
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 袖口和下摆采用加长罗纹设计，提升舒适度和结构感
- 1/4 拉链开襟设计，可供打造百搭造型
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 胸前饰有缎面贴片
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
