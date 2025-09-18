Nike Sportswear Plush
女子时尚短款摇粒绒圆领运动衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Plush 女子时尚短款摇粒绒圆领运动衫宽松舒适，令你在气温骤降时靓丽不减。柔软摇粒绒面料，助你在冷天畅享温暖舒适。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： DQ6845-010
其他细节
- 宽松衣袖和衣身结合落肩设计，塑就经典外观和舒适感受
- 袖口和下摆采用加长罗纹设计，提升舒适度和结构感
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
