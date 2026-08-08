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Nike Sportswear Premium Essentials 男子条纹T恤 - 藤黄

Nike Sportswear Premium Essentials

男子条纹T恤

¥259

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Nike Sportswear Premium Essentials 男子条纹T恤采用厚实针织面料，搭配宽松版型，带来柔软舒适的穿着体验，打造颇受青睐的理想单品。简约条纹设计，巧搭刺绣 Futura 标志，塑就经典外观。


  • 显示颜色： 藤黄
  • 款式： DQ1117-206

Nike Sportswear Premium Essentials

¥259

宽松版型，厚实面料

Nike Sportswear Premium Essentials 男子条纹T恤采用厚实针织面料，搭配宽松版型，带来柔软舒适的穿着体验，打造颇受青睐的理想单品。简约条纹设计，巧搭刺绣 Futura 标志，塑就经典外观。

其他细节

  • 落肩设计结合宽松版型，赋予轻松休闲外观
  • 这款T恤采用厚实棉料，营造垂坠挺括效果，缔造顺滑稳固的穿着体验

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 刺绣 Futura 标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 藤黄
  • 款式： DQ1117-206

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