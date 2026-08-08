第 1 张图片，共 4 张图片
Nike Sportswear Premium Essentials
男子条纹T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Premium Essentials 男子条纹T恤采用厚实针织面料，搭配宽松版型，带来柔软舒适的穿着体验，打造颇受青睐的理想单品。简约条纹设计，巧搭刺绣 Futura 标志，塑就经典外观。
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： DQ1117-206
Nike Sportswear Premium Essentials
¥259
宽松版型，厚实面料
Nike Sportswear Premium Essentials 男子条纹T恤采用厚实针织面料，搭配宽松版型，带来柔软舒适的穿着体验，打造颇受青睐的理想单品。简约条纹设计，巧搭刺绣 Futura 标志，塑就经典外观。
其他细节
- 落肩设计结合宽松版型，赋予轻松休闲外观
- 这款T恤采用厚实棉料，营造垂坠挺括效果，缔造顺滑稳固的穿着体验
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 刺绣 Futura 标志
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： DQ1117-206
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。