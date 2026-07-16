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Nike Sportswear Premium Essentials
男子短袖T恤
40% 折让
经典再现。Nike Sportswear Premium Essentials 男子短袖T恤采用优质厚实棉质面料，造型挺括，打造耐穿舒适的日常体验。
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： IH1350-121
Nike Sportswear Premium Essentials
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经典再现。Nike Sportswear Premium Essentials 男子短袖T恤采用优质厚实棉质面料，造型挺括，打造耐穿舒适的日常体验。
产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： IH1350-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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