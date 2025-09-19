 
Nike Sportswear Premium Essentials 男子T恤 - 白色

Nike Sportswear Premium Essentials

男子T恤

25% 折让
白色
黑

Nike Sportswear Premium Essentials 男子T恤采用宽松版型与厚实棉料，营造舒适感受，塑就自在休闲外观。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IH9271-100

Nike Sportswear Premium Essentials

其他细节

  • 宽松版型结合落肩设计，为胸部和肩部带来充裕活动空间，营造休闲外观和质感
  • 厚实针织棉料兼具垂坠挺括外观和舒适手感，彰显利落风范

产品细节

  • 梭织标签
  • 100% 棉
  • 可机洗
