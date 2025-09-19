Nike Sportswear Premium Essentials
男子T恤
25% 折让
Nike Sportswear Premium Essentials 男子T恤采用宽松版型与厚实棉料，营造舒适感受，塑就自在休闲外观。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH9271-100
其他细节
- 宽松版型结合落肩设计，为胸部和肩部带来充裕活动空间，营造休闲外观和质感
- 厚实针织棉料兼具垂坠挺括外观和舒适手感，彰显利落风范
产品细节
- 梭织标签
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
