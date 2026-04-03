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Nike Sportswear Puffle 小号托特包 - 黑/铁灰/黑

Nike Sportswear Puffle

小号托特包

25% 折让
黑/铁灰/黑
魅力粉/黑/黑

体积小巧，风格出众。 Nike Sportswear Puffle 小号托特包采用优质材料和蓬松设计。 主袋采用抽绳束紧封口设计，搭配耐克勾标志调节扣，帮助安全收纳随身物品。 可调节斜挎肩带搭配提手设计，打造不同携背方式。


  • 显示颜色： 黑/铁灰/黑
  • 款式： HQ6709-010

Nike Sportswear Puffle

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体积小巧，风格出众。 Nike Sportswear Puffle 小号托特包采用优质材料和蓬松设计。 主袋采用抽绳束紧封口设计，搭配耐克勾标志调节扣，帮助安全收纳随身物品。 可调节斜挎肩带搭配提手设计，打造不同携背方式。

产品细节

  • 尺寸：20 x 15 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物  
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/铁灰/黑
  • 款式： HQ6709-010

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