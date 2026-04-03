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Nike Sportswear Puffle 超大号托特包 - 浅骨色/貂棕/帆白

Nike Sportswear Puffle

超大号托特包

14% 折让

Nike Sportswear Puffle 超大号托特包便于轻松携带随身物品，尽显时尚风范。该款托特包采用优质材料和蓬松设计。大号主袋采用束紧封口设计，搭配耐克勾标志绳扣，帮助安全收纳随身物品。内置拉链口袋，打造井然有序的收纳空间。


  • 显示颜色： 浅骨色/貂棕/帆白
  • 款式： IQ7682-072

Nike Sportswear Puffle

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Nike Sportswear Puffle 超大号托特包便于轻松携带随身物品，尽显时尚风范。该款托特包采用优质材料和蓬松设计。大号主袋采用束紧封口设计，搭配耐克勾标志绳扣，帮助安全收纳随身物品。内置拉链口袋，打造井然有序的收纳空间。

产品细节

  • 尺寸：42 x 73 x 36 厘米
  • 面料/里料：织物 
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色/貂棕/帆白
  • 款式： IQ7682-072

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