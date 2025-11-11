Nike Sportswear Solo Swoosh
男子反光条梭织夹克
15% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Solo Swoosh 男子梭织夹克同 Solo Swoosh 系列其他款一样，不分白昼，皆可令你尽显经典简约格调。梭织面料轻盈利落，反光滚边增添一抹醒目风采。搭配配套 Solo Swoosh 长裤穿着，打造风格统一的出众造型，助你型格满满，自信畅行。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB8622-010
Nike Sportswear Solo Swoosh
15% 折让
Nike Sportswear Solo Swoosh 男子梭织夹克同 Solo Swoosh 系列其他款一样，不分白昼，皆可令你尽显经典简约格调。梭织面料轻盈利落，反光滚边增添一抹醒目风采。搭配配套 Solo Swoosh 长裤穿着，打造风格统一的出众造型，助你型格满满，自信畅行。
Solo Swoosh 系列
不管潮流风向怎么变，耐克勾依然我行我素，保持一贯的简约魅力。Solo Swoosh 系列焕新升级衣橱佳选，打造日常穿搭的理想之选。
简约利落
梭织塔夫绸面料利落有型，缔造顺滑舒适着感和经典风范。大身和袖管上部搭配网眼布里料，袖管下部则采用塔夫绸里料，为你缔造舒适穿着感受。
出众细节，舒适非凡
正面与背面融入开口设计，帮助身体畅享舒爽感受。
其他细节
肩部、胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
产品细节
- 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 全长拉链开襟设计
- 弹性袖口和下摆
- 两个衣袖和左胸处饰有刺绣耐克勾标志
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。里料拼接：100% 锦纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB8622-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。