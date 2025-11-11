 
Nike Sportswear Solo Swoosh 男子反光条梭织夹克 - 黑/白色

Nike Sportswear Solo Swoosh

男子反光条梭织夹克

Nike Sportswear Solo Swoosh 男子梭织夹克同 Solo Swoosh 系列其他款一样，不分白昼，皆可令你尽显经典简约格调。梭织面料轻盈利落，反光滚边增添一抹醒目风采。搭配配套 Solo Swoosh 长裤穿着，打造风格统一的出众造型，助你型格满满，自信畅行。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB8622-010

Solo Swoosh 系列

不管潮流风向怎么变，耐克勾依然我行我素，保持一贯的简约魅力。Solo Swoosh 系列焕新升级衣橱佳选，打造日常穿搭的理想之选。

简约利落

梭织塔夫绸面料利落有型，缔造顺滑舒适着感和经典风范。大身和袖管上部搭配网眼布里料，袖管下部则采用塔夫绸里料，为你缔造舒适穿着感受。

出众细节，舒适非凡

正面与背面融入开口设计，帮助身体畅享舒爽感受。

其他细节

肩部、胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭

产品细节

  • 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 全长拉链开襟设计
  • 弹性袖口和下摆
  • 两个衣袖和左胸处饰有刺绣耐克勾标志
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。里料拼接：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

