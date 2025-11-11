 
Nike Sportswear Swoosh Series 耐克暖钩羽绒服系列女子 Oversize 风羽绒马甲 - 山峰白/山峰白

Nike Sportswear Swoosh Series

耐克暖钩羽绒服系列女子 Oversize 风羽绒马甲

¥1,599

Nike Sportswear Swoosh Series 耐克暖钩羽绒服系列女子 Oversize 风羽绒马甲采用百搭设计，让你穿出暖意融融的不凡型格；梭织面料结合羽绒填充物，塑就 Swoosh Series 系列中的保暖佳选。 超宽松版型结合立领设计，为造型增添亮点，同时让你保持舒适。


  • 显示颜色： 山峰白/山峰白
  • 款式： IH8008-121

舒适保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

 

 

关于 Swoosh Series

该马甲出自 Swoosh 外套系列，采用大号耐克勾状隔片，增强保暖性。  

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：75%。充绒量：136 克（M码）
  • 胸部内置口袋
  • 侧边口袋设计
  • 松紧抽绳下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 山峰白/山峰白
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。