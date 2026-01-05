 
Nike Sportswear Tech Fleece 大童长裤 - 鲜亮勃艮第酒红/暗队红/黑/黑

Nike Sportswear Tech Fleece

大童长裤

38% 折让

Nike Sportswear Tech Fleece 大童长裤携优质双面针织面料舒适来袭，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/暗队红/黑/黑
  • 款式： HV5869-653

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 胯下拼接设计，提供充裕活动空间，助力尽兴跑跳，自如伸展
  • 侧边口袋搭配右髋包边拉链口袋，为随身物品提供充裕存储空间

产品细节

  • 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
  • 侧边口袋设计
  • 反光细节
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。