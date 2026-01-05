Nike Sportswear Tech Fleece
大童长裤
38% 折让
Nike Sportswear Tech Fleece 大童长裤携优质双面针织面料舒适来袭，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/暗队红/黑/黑
- 款式： HV5869-653
Nike Sportswear Tech Fleece
38% 折让
Nike Sportswear Tech Fleece 大童长裤携优质双面针织面料舒适来袭，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 胯下拼接设计，提供充裕活动空间，助力尽兴跑跳，自如伸展
- 侧边口袋搭配右髋包边拉链口袋，为随身物品提供充裕存储空间
产品细节
- 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/暗队红/黑/黑
- 款式： HV5869-653
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。