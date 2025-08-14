 
Nike Sportswear Tech Fleece 女子修身加长背心连衣裙 - 黑/黑

Nike Sportswear Tech Fleece

女子修身加长背心连衣裙

24% 折让

Nike Sportswear Tech Fleece 女子修身加长背心连衣裙采用修身版型，缔造舒适感受和利落外观。 优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ1386-010

其他细节

  • 左侧裙摆配有加长拉链，可供自行调节开衩效果
  • 企领设计，增添优雅格调

产品细节

  • 78% 棉/18% 聚酯纤维/4% 氨纶
  • 背面领口隐藏式拉链
  • 左胸饰有印花 Futura 标志
  • 可机洗
尺寸与尺码

