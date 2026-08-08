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Nike Sportswear Tech Pack 女子裙 - 黑/黑/黑

Nike Sportswear Tech Pack

女子裙

¥599

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Nike Sportswear Tech Pack 女子裙演绎出众穿搭效果。靓丽版型搭配中长款设计，助你打造时尚造型。裙子采用轻盈的府绸面料，是温暖天气里的出众时尚单品。经典细节设计，带来不同收纳选择，塑就优质高雅外观。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： DD4619-010

Nike Sportswear Tech Pack

¥599

日常佳选

Nike Sportswear Tech Pack 女子裙演绎出众穿搭效果。靓丽版型搭配中长款设计，助你打造时尚造型。裙子采用轻盈的府绸面料，是温暖天气里的出众时尚单品。经典细节设计，带来不同收纳选择，塑就优质高雅外观。

梭织面料

梭织面料由锦纶制成，打造轻盈效果。

经典细节

附带织带腰带，缔造个性化舒适贴合感受。拉链口袋融入包边设计，打造经典 Tech Pack 细节。

其他细节

  • 织带腰带，搭配品牌搭扣
  • 后腰采用弹性设计，带来舒适贴合的穿着体验

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： DD4619-010

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