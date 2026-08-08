第 1 张图片，共 1 张图片
Nike Sportswear Tech Pack
女子裙
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Pack 女子裙演绎出众穿搭效果。靓丽版型搭配中长款设计，助你打造时尚造型。裙子采用轻盈的府绸面料，是温暖天气里的出众时尚单品。经典细节设计，带来不同收纳选择，塑就优质高雅外观。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： DD4619-010
Nike Sportswear Tech Pack
¥599
日常佳选
Nike Sportswear Tech Pack 女子裙演绎出众穿搭效果。靓丽版型搭配中长款设计，助你打造时尚造型。裙子采用轻盈的府绸面料，是温暖天气里的出众时尚单品。经典细节设计，带来不同收纳选择，塑就优质高雅外观。
梭织面料
梭织面料由锦纶制成，打造轻盈效果。
经典细节
附带织带腰带，缔造个性化舒适贴合感受。拉链口袋融入包边设计，打造经典 Tech Pack 细节。
其他细节
- 织带腰带，搭配品牌搭扣
- 后腰采用弹性设计，带来舒适贴合的穿着体验
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： DD4619-010
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
1.此商品不适用于任何优惠券或折扣码，也不参加任何网站活动。
2.此商品仅支持在线支付，且需在商品订单提交后规定的时效内完成付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。
3.所有产品图片均为官方拍摄，但由于电脑、手机等显示设备在色彩、对比度、亮度上会存在一定差异，您所看到的图片与实物难免会存在差别。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。