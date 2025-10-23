Nike Sportswear Tech Pack
男子宽松针织毛衣
Nike Sportswear Tech Pack 男子针织毛衣采用鸡心领搭配双面穿设计，打造佳选单品。舒适针织面料织入匠心图案，塑就混搭双面穿外观，彰显与众不同的风采。一面呈现模糊图案，另一面质感顺滑，内外穿搭由你随心选择。外露缝线设计，赋予造型前卫格调。这款上衣柔软宽松，正穿秀出个性风采，反穿演绎自我态度。
- 显示颜色： 沙堆白
- 款式： FB7810-126
Nike Sportswear Tech Pack
Tech Pack
Nike Tech Pack 服装系列旨在致敬品牌精湛匠艺和现代材质，营造随行而动的穿着体验，助你一往无前。
柔软舒适
柔软混纺纱线，舒适非凡。
休闲宽松
采用超宽松版型，在肩部、胸部和衣身采用宽松剪裁，结合鸡心领设计，营造充裕空间，令你畅动自如，轻松叠搭。
其他细节
加长罗纹下摆和袖口设计，突显毛衣的宽大款式和个性风格
产品细节
- 一侧衣袖饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 大身整体成分：78% 聚酯纤维/19% 腈纶/2% 氨纶/1% 其他纤维
- 冷水手洗
- 敬请注意，由于该服装被设计为可两面穿着，故洗标会在反穿时显露在外；如果您希望除去洗标，我们建议您首先认真阅读洗标信息并妥善保存除去的洗标。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
