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Nike Sportswear Tempo
女子中腰牛仔短裤
¥399
舒适质感，现代格调。Nike Sportswear Tempo 女子中腰牛仔短裤采用水洗牛仔面料，搭配可调节腰部和标准版型，为人气短裤注入现代风情。
- 显示颜色： 浅军械蓝/工作蓝
- 款式： IV4967-440
Nike Sportswear Tempo
¥399
舒适质感，现代格调。Nike Sportswear Tempo 女子中腰牛仔短裤采用水洗牛仔面料，搭配可调节腰部和标准版型，为人气短裤注入现代风情。
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军械蓝/工作蓝
- 款式： IV4967-440
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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